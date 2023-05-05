Балахнин: в Кубке «Краснодару» надо пройти «Урал» и выиграть у ЦСКА. Это будет непросто

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах «Краснодара» в Фонбет Кубке России сезона-2022/2023. Напомним, накануне «быки» обыграли «Акрон» в матче первого этапа финала Пути регионов (0:0, 4:2 — по пенальти). Во втором этапе финала «Краснодар» сыграет с «Уралом». Победитель этой пары выйдет в Суперфинал Кубка, где встретится с московским ЦСКА.

«Выигрывать трофеи всегда сложно. «Краснодару» надо ещё пройти «Урал», а потом выиграть у ЦСКА в финале. Это будет непросто для «Краснодара», но возможно. С каждой игрой команда прибавляет, становится лучше. У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».