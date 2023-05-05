Эдуард Сперцян: мы в двух шагах от победы в Кубке
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Хавбек сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов Кубка России, в котором его команда одолела «Акрон» в серии пенальти (основное время завершилось вничью – 0:0).
«Эмоции самые положительные после матча, нам удалось пройти дальше и победить. Да, мы выиграли по пенальти, но тем не менее мы в двух шагах от победы. У нас есть мечта — выиграть Кубок России. Двигаемся дальше и ждем «Урал», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
Напомним, после победы на первом этапе финала Пути регионов «Краснодар» в следующем раунде сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России. «Урал», в свою очередь, по сумме двух матчей уступил ЦСКА (2:3) в финале Пути РПЛ.
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