Сперцян: мне нравится нынешняя формула Кубка, но у «Акрона» может быть другое мнение

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от победы над «Акроном» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.) и признался, что ему нравится нынешняя формула розыгрыша турнира, отметив, что тольяттинская команда может с ним в этом не согласиться.

«Рады выходу в следующий этап Кубка, хотя и не хотели доводить дело до серии пенальти. Почему довели? Не реализовали свои моменты. «Акрон» хорошо оборонялся, такое бывает. Главное, что победили.

Как мне нынешняя формула Кубка? Нравится, потому что больше игр — больше эмоций. Возможно, у «Акрона» другое мнение», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за право выхода в суперфинал Кубка России.