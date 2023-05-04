Сперцян: мне нравится нынешняя формула Кубка, но у «Акрона» может быть другое мнение
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от победы над «Акроном» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.) и признался, что ему нравится нынешняя формула розыгрыша турнира, отметив, что тольяттинская команда может с ним в этом не согласиться.
«Рады выходу в следующий этап Кубка, хотя и не хотели доводить дело до серии пенальти. Почему довели? Не реализовали свои моменты. «Акрон» хорошо оборонялся, такое бывает. Главное, что победили.
Как мне нынешняя формула Кубка? Нравится, потому что больше игр — больше эмоций. Возможно, у «Акрона» другое мнение», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».
«Краснодар» сыграет с «Уралом» за право выхода в суперфинал Кубка России.
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