Динияр Билялетдинов: чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» — вишенка на торте

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком».

«Скорее всего, «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком». Мне кажется, петербуржцы мотивированы на эту игру – им хочется оформить победу в чемпионате как можно скорее. Будет вишенкой на торте, если это произойдёт в матче со «Спартаком». Да, «Зенит» чемпион с вероятностью 99,9 процентов. Но именно в этом матче «Спартаку» хотелось бы отсрочить их победу – это имиджевая история.

«Спартак» много чего может противопоставить «Зениту», но [в первую очередь] нужно надёжно сыграть в обороне. После зимней паузы в этом компоненте игры команда очень сильно сбавила. «Зенит» сбалансирован на сто процентов. Даже игроки, которые выходят на замену, не ухудшают качество игры», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена». Матч начнётся в 18:00 мск.