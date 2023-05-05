Игорь Ледяхов: не хотелось бы, чтобы «Зенит» становился чемпионом в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Жду от матча «Зенит» — «Спартак» хорошей игры. Хотелось бы, чтобы красно-белые дали бой «Зениту» и чтобы петербургский клуб ещё не стал чемпионом. После зимнего перерыва «Спартак» не может прийти в себя, набрать кондиции первой части чемпионата. В игре с «Зенитом» нужно показать всю мощь, свои силы против такого сильного соперника.

Шансы «Спартак» может получить за счёт самоотдачи и желания реабилитироваться перед болельщиками за эти заваленные два месяца. Нужно побороться за второе место в чемпионате, а при поражении шансы на это начнут уплывать. У игроков должна сыграть двойная мотивация, чтобы принципиальный соперник в игре с ними не становился чемпионом», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена». Матч начнётся в 18:00 мск.