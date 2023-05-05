Ривалдо: верю, что Хави сможет добиться того, чего добился Гвардиола

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о перспективах наставника каталонской команды Хави.

«Тренера «Барселоны» Хави следует похвалить за работу, которую он проделал на этом сложном этапе развития клуба. Это показывает его сильнейшие качества, поскольку работать на фоне всего этого шума вокруг клуба непросто.

Многие говорят, что он может пойти по стопам Пепа Гвардиолы. Если сравнивать методы тренировки и то, как работают команды Хави и его бывшего наставника, мы можем почти наверняка сказать, что Хави – ученик Гвардиолы.

При этом следует отметить, что у Хави совсем не та команда, которая была у Гвардиолы, когда он возглавлял «Барселону». И всё же Хави удалось выиграть важный титул, даже если он пока не может бороться за победу в Лиге чемпионов.

У Хави получилось фантастическое начало тренерской карьеры в «Барселоне», и я верю, что он сможет приблизиться к тому, чего добился Гвардиола, когда у него появится больше ресурсов. Он поможет клубу бороться за триумф в Лиге чемпионов, и у него будут такие же шансы, как у других крупных клубов Европы», – приводит слова Ривалдо Betfair.