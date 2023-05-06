В результате празднования чемпионства «Наполи» пострадали более 200 человек

Более 200 человек получили повреждения различной степени тяжести во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии.

Как сообщает La Stampa, в больницы Неаполя в ночь на 5 мая поступило 203 человека, 22 из которых находятся в тяжёлом состоянии. Трое получили огнестрельные ранения, в результате чего один из них скончался. Большинство пострадавших получили ожоги от пиротехники, травмы слуха от применения петард и ножевые ранения.

«Наполи» впервые за 33 года удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцей», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

Всего в активе неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии). Ближе всего к чемпионству команда приближалась в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри набрал 87 очков и занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.

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