Маскерано — об отстранении Месси: через 10 лет они пожалеют об этом

Бывший партнёр Лионеля Месси по «Барселоне» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано выступил в защиту игрока «ПСЖ» после санкций, наложенных на него парижским клубом.

«Стыдно не понимать, какого уровня игрока им посчастливилось иметь в своей команде. Думаю, десять лет назад ни один парижский болельщик и представить себе не мог, что в их команде будет лучший игрок в истории. И вместо того чтобы наслаждаться этим фактом, они потратили два года на его критику.

Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда мира отдала бы всё, чтобы получить его хотя бы на пять минут. Трудно найти кого-то с таким уровнем профессионализма, как у него. Его невозможно критиковать за это. Лео нужно переехать туда, где он будет счастлив со своей семьёй», — сказал Маскерано в интервью радио D Sports.

Напомним, Месси подвергся санкциям со стороны «ПСЖ» за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию. Форвард был отстранён на две недели от команды и лишён зарплаты. Маскерано и Месси выступали вместе за «Барселону» в период с 2010 по 2018 год.