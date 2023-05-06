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Роналдиньо — о Месси: если освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?

Роналдиньо — о Месси: если освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?
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Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси, которого освистывают французские фанаты.

«Я никогда не пойму свист и оскорбления в адрес Лео Месси. Если вы освистываете лучшего игрока мира, кому вы будете аплодировать?», — приводит слова Роналдиньо Barça Buzz.

Напомним, Месси покинул расположение парижского клуба без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). В итоге «ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от команды на две недели.

Вчера аргентинский форвард публично извинился перед партнёрами и сотрудниками команды.

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