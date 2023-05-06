Тренер «Брентфорда» Франк: не променял бы Холанда на Тони

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что не поменял бы нападающего своей команды Айвана Тони на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Конечно, нет. Если бы Айван играл за клуб из топ-4 английской Премьер-лиги, он забил бы больше 25 голов. Я абсолютно убеждён в этом. Я очень рад, что он играет за нас, а не за другой клуб. То, что он делает, является чем-то выдающимся, я думаю», — цитирует Томаса Франка издание Evening Standard.

В нынешнем сезоне АПЛ Айван Тони забил 20 голов за «Брентфорд». У Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» на счету 35 мячей.

Норвежский нападающий «горожан» является лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги. Никто не забивал больше 35 мячей за один сезон в АПЛ с момента создания этого турнира.