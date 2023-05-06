Андрес Иньеста собирается сменить клуб летом

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста ближайшим летом собирается сменить клуб. Об этом сообщает японское издание Nikkan Sports.
Иньеста, которому 11 мая исполнится 39 лет, перешёл в «Виссел Кобе» в 2018 году. Контракт испанца с японским клубом действует до 31 января 2024 года, но в последнее время он мало играет из-за того, что команда использует «физический» стиль игры, и у Иньесты стало меньше игрового времени.
Отмечается, что переход Иньесты в «Виссел Кобе» можно признать успешным. В 2019 году клуб выиграл первый в истории трофей – Кубок императора, а затем праздновал триумф в Суперкубке. В этом сезоне после 11 туров «Виссел Кобе» возглавляет таблицу чемпионата.
В общей сложности Иньеста провел за японский клуб 132 матча, в которых забил 26 голов и отдал 25 передач. С начала 2023 года бывший игрок «Барселоны» принял участие всего в четырёх играх, в общей сложности проведя в игре 59 минут. Сообщается, что у испанца достаточно предложений от клубов с Ближнего Востока и из США.
- 6 мая 2023
-
13:24
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:38
-
12:19
-
12:13
-
12:13
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56