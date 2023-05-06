Лондонский «Арсенал» готов расстаться с рядом игроков, чтобы освободить место в составе

Стали известны имена футболистов, которые могут покинуть лондонский «Арсенал» в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.
«Арсенал» строит новую команду под руководством Микеля Артеты, и следующим шагом станет выступление в Лиге чемпионов. Для игры в главном клубном турнире Европы лондонский клуб планирует усилить состав опытными футболистами высокого класса. Для приглашения новых игроков «Арсеналу» необходимо освободить место в составе, поэтому целый ряд футболистов покинут команду по окончании текущего сезона.
Лондонский клуб покинут полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс и нападающий Рейсс Нелсон, их контракты истекают ближайшим летом и не будут продлены.
Нападающий Фоларин Балогун, ярко выступающий в текущем сезоне на правах аренды за французский «Реймс», и полузащитник Эмиль Смит-Роу являются игроками, на продаже которых клуб планирует заработать дополнительные средства на трансферы новых игроков.
- 6 мая 2023
-
15:02
-
14:54
-
14:52
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:21
-
14:04
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:38
-
12:19
-
12:13
-
12:13
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:10