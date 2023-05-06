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Лондонский «Арсенал» готов расстаться с рядом игроков, чтобы освободить место в составе

Стали известны имена футболистов, которые могут покинуть лондонский «Арсенал» в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

«Арсенал» строит новую команду под руководством Микеля Артеты, и следующим шагом станет выступление в Лиге чемпионов. Для игры в главном клубном турнире Европы лондонский клуб планирует усилить состав опытными футболистами высокого класса. Для приглашения новых игроков «Арсеналу» необходимо освободить место в составе, поэтому целый ряд футболистов покинут команду по окончании текущего сезона.

Лондонский клуб покинут полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс и нападающий Рейсс Нелсон, их контракты истекают ближайшим летом и не будут продлены.

Нападающий Фоларин Балогун, ярко выступающий в текущем сезоне на правах аренды за французский «Реймс», и полузащитник Эмиль Смит-Роу являются игроками, на продаже которых клуб планирует заработать дополнительные средства на трансферы новых игроков.