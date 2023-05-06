Андрей Канчельскис: за Черчесова нужно радоваться! У нас практически нет тренеров в Европе

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался в поддержку Станислава Черчесова, которому в этом сезоне удалось выиграть второй чемпионский титул с венгерским «Ференцварошем».

«Черчесов – молодец, поздравляю! У нас практически нет специалистов в Европе, поэтому за него надо переживать и пожелать дальнейших успехов. Слуцкий в Европе провалился, а у Черчесова результат пока есть.

Во-первых, это хорошо для него. Во-вторых, для России. За Черчесова нужно искренне радоваться, а не злорадствовать. Черчесов находится в середине Европы – Будапеште. И Германия близко, и вообще все европейские страны. Там легче следить за его тренерскими успехами, чем в России.

Поэтому у него могут быть реальные предложения из топ-5 лиг Европы. Важно, что представитель России хорошо выступает в Европе», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.