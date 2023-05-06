Вендел вошёл в число лучших дриблёров среди опорных полузащитников по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших дриблёров мира среди центральных полузащитников старше 23 лет. В список вошёл игрок санкт-петербургского «Зенита» Вендел.
Хавбек «Зенита» выполняет в среднем одну обводку раз в 26 минут и 24 секунды, а успеха достигают 75,3% попыток. С такими показателями Вендел занял четвёртое место в рейтинге, а возглавляет его полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Также в первую тройку вошли Матеус Нунес («Вулверхэмптон») и Лука Модрич («Реал» Мадрид), замыкает пятёрку Матео Ковачич («Челси»).
CIES Football Observatory использует данные Wyscout о дриблинге в матчах национальных лиг за последние 365 дней, чтобы составлять мировой рейтинг лучших дриблёров в соответствии с индексом, объединяющим частоту и процент успешных обводок, а также спортивный уровень соперников.
- 6 мая 2023
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