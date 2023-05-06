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Фёдор Смолов реализовал пенальти и принёс «Динамо» победу в матче РПЛ. Видео

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» на своём поле принимали «Динамо». Гости оказались сильнее со счётом 1:0.

Единственный гол в матче в компенсированное время второго тайма забил нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, реализовавший пенальти.

Хозяева играли в меньшинстве с начала второго тайма. На 47-й минуте полузащитник «Химок» Роман Гбане был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало победу с разгромным счётом 6:1.

«Динамо» поднялось на пятое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 26 встреч.