Игроки «Динамо» Шунин и Лаксальт повздорили после финального свистка

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин снова оказался в центре внимания из-за ссоры с партнёром по клубу. После финального свистка матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» Шунин повздорил с защитником Диего Лаксальтом. Игроки о чём-то жарко спорили, так что капитану динамовцев Даниилу Фомину и Сабе Сазонову пришлось успокаивать товарищей.
Напомним, ранее защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и вратарь Антон Шунин повздорили во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). По ходу эпизода футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо. Тогда в эпизод также был вынужден вмешаться капитан Даниил Фомин, который и урегулировал конфликт. После игры участники ссоры выложили совместное фото с чаши стадиона, объявив конфликт исчерпанным.
Отметим, что матч 26-го тура с «Химками» завершился победой «Динамо» со счётом 1:0. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.
- 6 мая 2023
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