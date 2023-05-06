Фёдор Смолов обошёл Сергея Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов забил единственный гол в ворота подмосковных «Химок» и принёс победу своей команде. Этот гол стал 103-м для форварда в чемпионате России, сообщает Opta Sports.
Таким образом, Смолов обошёл Сергея Семака (102) в списке лучших снайперов чемпионата. До шестого бомбардира в рейтинге, Романа Павлюченко, остался один гол.
Несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» на своём поле принимали «Динамо». Гости оказались сильнее со счётом 1:0. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.
Хозяева играли в меньшинстве с начала второго тайма. На 47-й минуте полузащитник «Химок» Роман Гбане был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.
- 6 мая 2023
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