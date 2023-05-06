Клопп: мы достойно прошли через кризис, в других клубах тренера отправили бы в отставку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда преодолела кризис в текущем сезоне.

«Это был очень сложный сезон для нас, это правда. Конечно, мы все чувствуем себя лучше сейчас, после нескольких побед в матчах, это самое большое изменение настроения в мире футбола.

Я всё ещё с нетерпением жду нового сезона, это правда. Мы получили полезную информацию о том, как ребята проходят через подобные ситуации. Из трудных периодов всегда можно что-то извлечь, что мы и сделали.

То, как ты ведёшь себя в сложной ситуации, определяет, кем ты будешь после кризиса. Я думаю, что мы достойно прошли через это, никаких проблем между мной и игроками, клубом. Мы знали, что несём ответственность за это, но мы должны преодолевать это вместе.

Главное отличие здесь в том, что во многих других клубах тренера отправили бы в отставку. Это не здорово, но, с другой стороны, иногда не обязательно находиться в подобной ситуации так долго!

Мы счастливы, что прошли через это, так что теперь мы по другую сторону туннеля, и теперь мы должны продолжать идти, чтобы получить что-то от этого сезона», — приводит слова Клоппа Sky Sports.