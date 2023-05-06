Член совета директоров «Динамо»: в ЭСК должны объяснять решения без обращений клубов

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выступил с критикой системы работы Экспертно-судейской комиссии, которая рассматривает спорные решения арбитров.

«Неназначенный пенальти? Мы пересмотрим этот эпизод. Вам не кажется, что ситуация странная? Допустим, мы по какому-нибудь скандальному эпизоду не обратимся, а ЭСК его не рассмотрит — и ничего не будет. Формула общения с ЭСК «обратились — ответили» не совсем правильная. В ЭСК сами должны без обращений клубов проактивно комментировать и объяснять их решения», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

Напомним, сегодня завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» на своём поле принимали «Динамо». Гости оказались сильнее со счётом 1:0. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.