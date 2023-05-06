«Надо ещё полчасика подождать». Талалаев посчитал длинной пресс-конференцию Йокановича

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил недовольство продолжительностью пресс-конференции наставника «Динамо» Славиши Йокановича.

«Ждём уже минут 15. Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны. Наверное, надо ещё полчасика подождать, пока Йоканович расскажет, как феерично играло «Динамо». Надо же автографы дать, рассказать, как они играли. Мне очень понравилась их игра. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве», — приводит слова Талалаева журналист Севастиан Терлецкий.

«Динамо» обыграло «Химки» со счётом 1:0 в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.