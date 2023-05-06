Дмитрий Булыкин: микроклимат в «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о текущей атмосфере в московском клубе.

«В матче «Химки» – «Динамо» была равная борьба до 95-й минуты, а потом решил эпизод с пенальти. Индивидуальное мастерство Тюкавина позволило перевести этот матч из ничьей в победу. Конечно, удаление «Химок» должно давать значительное преимущество, но до 95-й минуты оно не дало «Динамо» никаких результатов.

Микроклимат в раздевалке «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре. Весь сор должен оставаться в избе. Шунин болеет за результат и пытается подстегнуть команду. Понятно, что он нервничает. «Динамо» провалило выступление в Кубке России и юбилейную игру. Нужно не провалить хотя бы остаток сезона», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.