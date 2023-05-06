Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: микроклимат в «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре

Дмитрий Булыкин: микроклимат в «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о текущей атмосфере в московском клубе.

«В матче «Химки» – «Динамо» была равная борьба до 95-й минуты, а потом решил эпизод с пенальти. Индивидуальное мастерство Тюкавина позволило перевести этот матч из ничьей в победу. Конечно, удаление «Химок» должно давать значительное преимущество, но до 95-й минуты оно не дало «Динамо» никаких результатов.

Микроклимат в раздевалке «Динамо» точно не тот, что способствует хорошей игре. Весь сор должен оставаться в избе. Шунин болеет за результат и пытается подстегнуть команду. Понятно, что он нервничает. «Динамо» провалило выступление в Кубке России и юбилейную игру. Нужно не провалить хотя бы остаток сезона», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Материалы по теме
Фёдор Смолов обошёл Сергея Семака в списке лучших бомбардиров чемпионата России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023