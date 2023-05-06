Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Альфонсо Дэвис — лучший игрок года по версии КОНКАКАФ

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис признан лучшим игроком года по версии Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Вместе со сборной Канады Дэвис квалифицировался на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Для 22-летнего футболиста это вторая награда подряд.

До этого подобное удавалось только голкиперу сборной Коста-Рики Кейлору Навасу в 2014 и 2017 годах.

В текущем сезоне на счету Дэвиса 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами.

Контракт игрока с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее появилась информация о намерении боссов «Баварии» продлить контракт со своим защитником.