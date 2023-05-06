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«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции, сравнив тренера со Ждуном

«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции, сравнив тренера со Ждуном
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В московском «Динамо» отреагировали на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о слишком длинной пресс-конференции наставника москвичей Славиши Йокановича и о желании «поехать домой и зализывать раны».

В телеграм-канале бело-голубых появилось фото Ждуна. Известный персонаж мемов ждёт, когда закончится пресс-конференция «Динамо», и планирует «поехать зализывать раны».

«Ходят слухи, что один главный тренер, сменивший три клуба за один сезон, до сих пор ждёт своей очереди на пресс-конференцию», — гласит подпись под фотографией.

«Динамо» обыграло «Химки» со счётом 1:0 в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.

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