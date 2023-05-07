Тибо Куртуа: победа в Кубке Испании важна для всех, нельзя так долго не выигрывать

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу команды в Кубке Испании. В решающем матче турнира комана обыграла «Осасуну» со счётом 2:1.
«Трудно выиграть все возможные титулы за такое короткое время, и мы очень довольны этим трофеем. Но во вторник мы вновь приступим к борьбе за завоевание титулов. Победа в Кубке важна, и мы должны ценить её. Победа в этом турнире даёт нам позитивную энергию, и мы не будем чувствовать себя такими уставшими в игре с «Манчестер Сити». Но мы должны постараться восстановиться наилучшим образом перед следующим матчем. Победа в Кубке важна для всех, в том числе и для клуба, потому что нельзя так долго не выигрывать», — приводит слова Куртуа Marca.
9 мая «Реалу предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная встреча запланирована на 17 мая.
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