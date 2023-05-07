«Реал» не останется без трофеев в этом сезоне. Кубок Испании не брали девять лет

«Реал» – обладатель Кубка Испании! Возможно, это будет единственный трофей «сливочных» в нынешнем сезоне.

Финал начался с быстрого гола «Реала». Его сделал Винисиус Жуниор, без которого «сливочные» страдали в последней игре чемпионата в Сан-Себастьяне (ещё и без Бензема). Бразилец сыграл гениально: ушёл на своём левом фланге от защитника Монкайолы и хавбека Пеньи и сделал пас на Родриго. Причём покатил мяч между ног капитана «Осасуны» Давида Гарсии. Родриго не имел права испортить такую красоту, и он не испортил. Так Мадрид сделал первый шаг к 20-му Кубку Испании в своей истории. Команда из Памплоны, к слову, никогда не выигрывала этот трофей и только однажды играла в финале – в 2005 году.

Винисиус просто разрывал на фланге Монкайолу. Глядя на их противостояние на правом фланге обороны «Осасуны», можно было подумать, что против бразильца поставили не защитника, а, например, штатного форварда. Монкайола казался на фоне Вини неумехой. Помогал вингеру «Реала» и стиль басков. «Осасуна» не ставила «автобус» против команды Карло Анчелотти, а стремилась прессинговать, как любит её тренер Хагоба Аррасате. Когда «сливочные» разбивали этот прессинг, получали свободное пространство. Бразилец посадил беднягу Монкайолу на жёлтую карточку. Ну и, конечно, конфликтовал с защитниками «красных». Куда же без этого?

Тем не менее к перерыву «Осасуна» превзошла «Реал» по ударам – 9:8 (в створ – 4:2). Команда Аррасате закидала кроссами соперника, причём центрфорвард Будимир и другие раз за разом выигрывали воздух в штрафной Куртуа. На том же самом фланге давал огня Пенья, против которого непросто было обороняться Камавинга. «Реалу» должен был забивать и арендованный у «Барсы» Абде, но вингер не реализовал выход один на один после ошибки Милитао. Плохо пробил, поэтому Карвахаль вынес мяч почти с линии ворот. Впрочем, и «Реал» вполне наиграл на 2:0 за 45 минут. Достаточно вспомнить чудо-штрафной Алабы – мяч попал в перекладину.

Финал получался очень зрелищным, и второй тайм в этом смысле тоже не разочаровал. «Осасуна» и не думала сдаваться «Реалу»! На исходе часа матча баски отыгрались. Кроссы правого хавбека Пеньи наконец принесли свои плоды, пусть даже гол был забит не с его передачи. У команды Анчелотти провалилась опорная зона (в момент самого удара ближе всех к бьющему оказался Вальверде, но уругваец не успел заблокировать мяч), а Торро нанёс идеальный удар из-за штрафной в самый угол. Даже Куртуа не смог потащить.

У «Реала» внезапно что-то пропало в игре. Владение мячом снизилось на 10%, а Винисиус перестал разрывать на своём фланге Монкайолу, которого хорошо страховали. У защитника «Осасуны» как будто открылось второе дыхание, тогда как бразилец потратил много энергии на лишние споры. Однако «Реалу» не нужно создавать сто моментов, чтобы побеждать. «Сливочные» забили второй гол «Осасуне» первым же ударом после перерыва! Вини всё же вернулся в нужное состояние и совершил очередной яркий проход, сохранив уходящий мяч в поле, а дальше против «красных» невольно сыграл капитан Гарсия. Он сделал неудачный вынос через центр. От него мяч рикошетом попал к оформившему дубль Родриго.

Ещё когда «Осасуна» сравняла счёт, болельщики из Памплоны зажгли файеры и спровоцировали остановку игры. Эти люди очень эмоционально поддерживали свою команду на трибунах, они приехали в Севилью, чтобы стать свидетелями и участниками исторического события – первой победы в Кубке Испании. Но – не судьба. «Осасуна» билась до финального свистка, Рубен Гарсия едва не забил в концовке (Карвахаль снял мяч с ноги форварда). «Реал» в итоге проиграл по ударам в створ – 3:5, но выиграл трофей.