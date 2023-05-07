Куртуа поддержал Анчелотти на фоне неудачных выступлений «Реала» в Ла Лиге

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал наставника клуба Карло Анчелотти на фоне неудачных выступлений команды в чемпионате Испании.
«В Ла Лиге мы не соответствовали требованиям, и легко винить в этом тренера, но мы тоже должны смотреть на себя, на игроков, потому что мы сыграли не самые лучшие матчи, чтобы бороться в чемпионате Испании до конца. Все довольны Анчелотти», — приводит слова Куртуа Marca.
На данный момент Куртуа занимает третье место в турнирной чемпионата Испании, записав в свой актив 68 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 14 очков.
Напомним, 6 мая «Реал» выиграл Кубок Испании, обыграв «Осасуну» в финальном матче. 9 мая «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Ответная игра запланирована на 17 мая.
Анчелотти объявил выходной игрокам «Реала»
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