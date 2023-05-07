Салах прокомментировал свой 100-й гол на «Энфилде»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свой 100-й гол на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Энфилде». Игрок отличился в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0) и принёс команде победу.
«100-й гол на «Энфилде»? Это многое значит для меня. Я уже говорил, что чувствую себя здесь как дома, я счастлив. Нам просто нужно завершить сезон как можно лучше. Но, сколько бы я ни забивал, главное — чтобы команда выигрывала матчи. 30-й мяч в сезоне и гол в девятом домашнем матче подряд? Честно говоря, это то, чем я горжусь. Очень много работаю, и все это знают, все это видят. Я мотивирован продолжать бить рекорды, забивать голы и выигрывать матчи для своей команды.
Что касается гола «Брентфорду», я бы предпочёл забивать более красиво. Но готов оставить всё как есть, если это поможет нам набирать три очка», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
- 7 мая 2023
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