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Алисон провёл 100-й сухой матч за «Ливерпуль»

Алисон провёл 100-й сухой матч за «Ливерпуль»
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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер отыграл «на ноль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0).

Игра стала для Алисона 100-м сухим матчем в футболке мерсисайдцев. Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В составе клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году.

Единственным голом в матче отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший на 13-й минуте с передачи Вирджила ван Дейка.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии с участием этих команд проходил в Лондоне на поле «Брентфорда» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1.

«Ливерпуль» занимает пятое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги после 35 туров, набрав 62 очка. «Брентфорд» располагается на девятой строчке. У команды в активе 50 очков по итогам 35 матчей.

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