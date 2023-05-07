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«Вы бы не хотели оказаться с ним в одной команде». Сунесс раскритиковал Бруну Фернандеша

«Вы бы не хотели оказаться с ним в одной команде». Сунесс раскритиковал Бруну Фернандеша
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Бывший шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Бруну Фернандеш явно не лидер, это очевидно. Его поведение, когда они проигрывали 0:3 «Ливерпулю», было ужасным. Вы бы точно не хотели оказаться с ним в одной команде», — приводит слова Сунесса Daily Mail.

28-летний Фернандеш стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне на счету португальца 11 голов и 14 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах. Фернандеш является одним из ключевых футболистов команды Эрика тен Хага: он провёл на поле в этом сезоне 97% от общего числа игрового времени.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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