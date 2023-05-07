«Пари НН» — «Урал»: первый тайм прошёл без голов
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Продолжается матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» принимает екатеринбургский «Урал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм прошёл без голов.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург
Обе команды ни разу не пробили в створ ворот.
Матч команд в первом круге завершился победой нижегородцев со счётом 1:0. Победу команде принёс Иброхимхалил Юлдошев, открывший счёт на 79-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка в 25 матчах. «Урал» находится на 11-м месте. Екатеринбуржцы набрали 26 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», у подопечных Сергея Семака 61 очко.
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