«Пари НН» — «Урал»: первый тайм прошёл без голов

Продолжается матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» принимает екатеринбургский «Урал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм прошёл без голов.

Обе команды ни разу не пробили в створ ворот.

Матч команд в первом круге завершился победой нижегородцев со счётом 1:0. Победу команде принёс Иброхимхалил Юлдошев, открывший счёт на 79-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка в 25 матчах. «Урал» находится на 11-м месте. Екатеринбуржцы набрали 26 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», у подопечных Сергея Семака 61 очко.