«Унион» арендует защитника «Барселоны» в случае выхода в Лигу чемпионов

Немецкий «Унион Берлин», который близок к выходу в Лигу чемпионов по итогам сезона, согласовал условия контракта с защитником «Барселоны» Серджино Дестом. Об этом сообщает Габриэль Санс в «Твиттере». По сведениям источника, официальное объявление об этом переходе на правах аренды состоится в конце сезона.
22-летний Дест нынешний сезон проводит на правах аренды за «Милан». За итальянскую команду защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Главный тренер «Барселоны» Хави не видит Деста в своём составе, поэтому американец больше не будет выступать за испанскую команду.
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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