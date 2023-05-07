«Барселона» включила в контракт Мартинеса условие в случае невозможности регистрации

Защитник «Атлетика» (Бильбао) Иньиго Мартинес согласовал предварительный контракт с «Барселоной» и перейдёт в команду на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в «Твиттере».
По сведениям источника, соглашение между сторонами подписано на два сезона. В него также включена возможность ухода Мартинеса в аренду в другой клуб, если «Барселона» не сможет зарегистрировать 31-летнего защитника из-за финансового фэйр-плей. Иньиго Мартинес сохранит в новом клубе зарплату, которую получал в «Атлетике» (€ 9 млн за сезон до выплаты налогов). Переход Мартинеса будет официально подтверждён после истечения его контракта.
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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