Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» обыграл «Анже», Головин забил из-за пределов штрафной

«Монако» обыграл «Анже», Головин забил из-за пределов штрафной
Комментарии

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» принимал «Монако» на стадионе «Раймон Копа». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В концовке первого тайма российский полузащитник Александр Головин вывел «Монако» вперёд ударом из-за пределов штрафной площади. На 60-й минуте Мирон Боадю удвоил преимущество монегасков. Вскоре Абдалла Сима отыграл один мяч.

Матч команд в первом круге завершился победой монегасков со счётом 2:0. В той игре Головин также отметился голом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте с 14 очками. Лидирует «ПСЖ» (75 очков).

Франция - Лига 1. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Головин – 45'   0:2 Боадю – 60'   1:2 Сима – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023