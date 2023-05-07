«Монако» обыграл «Анже», Головин забил из-за пределов штрафной

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» принимал «Монако» на стадионе «Раймон Копа». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В концовке первого тайма российский полузащитник Александр Головин вывел «Монако» вперёд ударом из-за пределов штрафной площади. На 60-й минуте Мирон Боадю удвоил преимущество монегасков. Вскоре Абдалла Сима отыграл один мяч.

Матч команд в первом круге завершился победой монегасков со счётом 2:0. В той игре Головин также отметился голом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 33 играх. «Анже» находится на последнем, 20-м месте с 14 очками. Лидирует «ПСЖ» (75 очков).