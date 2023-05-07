Игрок «Ахмата» Гбамбле: я не так давно в России, но мне нравится, всё круто
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Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле поделился впечатлениями от первых месяцев в России. Игрок присоединился к грозненскому клубу в минувшее зимнее трансферное окно.
«Я не так давно в России, но всё, что я успел здесь увидеть, мне понравилось. Всё круто. Уровень жизни в России высокий, всё хорошо устроено.
Виделся ли я с Рамзаном Кадыровым? Нет, ещё нет, я всего два месяца в России. Но в будущем хотел бы. Может быть, получится когда-то», — приводит слова Гбамбле «РБ Спорт».
20-летний ивуариец перешёл в «Ахмат» из словенского клуба «Целе» в статусе свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги в составе грозненской команды и не отметился результативными действиями.
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