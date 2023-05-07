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«Торино» упустил победу в матче с «Монцей», гол Миранчука не засчитали

«Торино» упустил победу в матче с «Монцей», гол Миранчука не засчитали
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине состоялся матч 34-го тура чемпионата Италии. Играли местный «Торино» и «Монца». Финальный свисток Луки Цуфферли зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 46-й минуте: его автором стал Антонио Санабрия с передачи Николы Влашича. Гости сравняли на 88-й: отличился Джанлука Капрари. Алексей Миранчук, вышедший в старте «Торино», покинул поле на 75-й минуте. Его гол на 37-й минуте не засчитали из-за игры рукой.

«Торино» набрал 46 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Вероной», а затем их ждёт домашний матч с «Фиорентиной». «Монца» с 46 очками располагается на восьмой строчке. Команде предстоит домашний матч с «Наполи», а затем встреча на выезде с «Сассуоло».

Италия - Серия А. 34-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Монца
Монца
1:0 Санабрия – 46'   1:1 Капрари – 86'
Комментарии
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