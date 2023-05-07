«Краснодар» — «Крылья Советов»: Писарский получил красную, Волков сравнял счёт

В эти минуты на стадионе «Краснодар» в Краснодаре проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Владимир Писарский получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле на 32-й минуте. Спустя три минуты Сергей Волков сравнял счёт.
Ранее на 17-й минуте Бенхамин Гарре открыл счёт после сольного прохода по правому флангу и удара в ближний угол.
В прошлом матче «Краснодар» обыграл по пенальти «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграет с «Уралом». Если команда Владимира Ивича одолеет соперника из Екатеринбурга, то в Суперфинале турнира встретится с ЦСКА. В чемпионате «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 39 очков. Столько же у «Оренбурга», идущего на строчку выше.
«Крылья Советов» в прошлом туре в меньшинстве разгромно проиграли «Зениту» (1:5). Сейчас у команды Игоря Осинькина 25 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.
- 7 мая 2023
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