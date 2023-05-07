«Зенит» — «Спартак»: гости остались в меньшинстве на 75-й минуте после удаления Дуарте
Поделиться
Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Зенит» и московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Клаудиньо – 13' 1:1 Кейта – 33' 2:1 Мостовой – 39' 2:2 Промес – 85' 3:2 Сергеев – 90+2'
Удаления: нет / Дуарте – 76'
На 75-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Алексис Дуарте: футболист получил её после просмотра cудьёй VAR. Дуарте очень жёстко прыгнул сзади в ноги Малкому и изначально получил жёлтую карточку.
На 13-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов при попытке выбивания мяча попал в Клаудиньо, тот от корпуса бразильца залетел в ворота. На 34-й минуте Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счёт. На 39-й минуте точным ударом отметился Андрей Мостовой, ему отдал пас Клаудиньо.
Комментарии
- 7 мая 2023
-
20:04
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:26
-
18:21
Партнерский контент