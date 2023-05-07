Семак вышел на чистое первое место по сумме выигранных титулов в России как игрок и тренер

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак вышел на чистое первое место по общему количеству чемпионских титулов в России, завоёванных в качестве игрока и тренера.

Победа «Зенита» в матче со «Спартаком» принесла Семаку десятый титул чемпиона. Теперь в активе специалиста – пять побед в статусе тренера и пять в статусе игрока. Семак стал единоличным лидером по этому показателю.

Девять завоёванных титулов — в активе защитника «Спартака» Дмитрия Ананко. Он завоевал их в ранге игрока. По восемь титулов у других представителей московской команды — Андрея Тихонова (в роли игрока) и Олега Романцева (в роли тренера).

Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.