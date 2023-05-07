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ЦСКА бурно праздновал гол Дивеева, на поле чествовали хоккеистов. Фото игры с «Оренбургом»

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Оренбург». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На девятой минуте игры отличился защитник армейцев Игорь Дивеев, голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Хесус Медина. В концовке встречи удвоил преимущество хозяев Фёдор Чалов. Перед самым финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян сократил отставание своей команды, но сравнять счёт гостям уже не удалось.

На данный момент ЦСКА имеет в своём активе 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.