«Это «Зенит», это — чемпион». Клаудиньо — на русском после досрочной победы в РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

После матча нападающий команды Клаудиньо, забивший в этой встрече гол и отдавший результативную передачу, не скрывал своих эмоций, прокричав в камеру: «Это «Зенит». Это — чемпион».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Зенита».

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».