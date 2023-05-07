Соболев: вообще не думали, чтобы отсрочить «Зениту» праздник — журналисты хотели раздуть

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался насчёт досрочной победы санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Был ли внутри разговор, что надо не только обыграть «Зенит», но и отсрочить им праздник? Мы вообще об этом не думаем. Эти телевидение и журналисты хотели подогреть интерес, раздуть. Нам без разницы.

Они бы выиграли в следующем матче, взяли чемпионство. Мы выходили выполнять свою задачу, набирать очки», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», напомним, стал чемпионом России в результате победы над «Спартаком» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.