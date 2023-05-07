Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: счастлива так, что нет слов

Глава совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала выигранный командой Сергея Семака пятый чемпионский титул подряд.
«Счастлива так, что нет слов», — передаёт слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня вечером «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги и досрочно завоевал чемпионский титул. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.
Кроме того, главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак вышел на чистое первое место по общему количеству чемпионских титулов в России, завоёванных в качестве игрока и тренера.
Победа «Зенита» в матче со «Спартаком» принесла Семаку десятый титул чемпиона. Теперь в активе специалиста – пять побед в статусе тренера и пять в статусе игрока. Семак стал единоличным лидером по этому показателю.
- 7 мая 2023
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