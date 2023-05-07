Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

Видеообзор матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Финальный свисток зафиксировал победу ЦСКА со счётом 2:1.

На девятой минуте игры отличился защитник армейцев Игорь Дивеев, голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Хесус Медина. Под занавес матча удвоил преимущество хозяев Фёдор Чалов. Перед самым финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

Московский ЦСКА поднялся на второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 51 очко в 26 матчах. Армейцы обошли «Ростов» и «Спартак». «Оренбург» остался на седьмой строчке, заработав 39 очков в 26 встречах.

Материалы по теме
ЦСКА переиграл «Оренбург» и поднялся на второе место в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023