Видеообзор матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Финальный свисток зафиксировал победу ЦСКА со счётом 2:1.

На девятой минуте игры отличился защитник армейцев Игорь Дивеев, голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Хесус Медина. Под занавес матча удвоил преимущество хозяев Фёдор Чалов. Перед самым финальным свистком полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян отквитал один гол.

Московский ЦСКА поднялся на второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 51 очко в 26 матчах. Армейцы обошли «Ростов» и «Спартак». «Оренбург» остался на седьмой строчке, заработав 39 очков в 26 встречах.