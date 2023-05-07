Министерство спорта России поздравило «Зенит» с завоеванием титула чемпиона

Поздравление санкт-петербургскому «Зениту» с победой в Российской Премьер-Лиге опубликовало Министерство спорта Российской Федерации.
«И ещё один «Зенит» стал чемпионом страны!
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга в домашнем матче 26-го тура чемпионата России обыграл московский «Спартак» (3:2) и в очередной раз стал чемпионом страны. Это пятая подряд победа питерского клуба и 10-я в истории. Поздравляем Сергея Богдановича Семака и его команду!» – поздравительный пост пресс-служба Минспорта опубликовала в телеграм-канале.
Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.
- 7 мая 2023
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