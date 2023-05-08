Обамеянг: мой следующий клуб? Не знаю, но мне нравится «Барселона»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул, что хотел бы вернуться в «Барселону».

«Мой следующий клуб? Понятия не имею, посмотрим. Мне нравится «Барселона», — приводит слова Обамеянга DjamLife в TikTok.

Пьер-Эмерик Обамеянг был футболистом «Барселоны» с января по август 2022 года. В 24 матчах за команду на счету габонского форварда 13 голов и результативная передача. Нынешний сезон Обамеянг проводит в составе «Челси», заплатившего за него € 12 млн. В 21 встрече за синих на его счету три гола и голевая передача.

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов подписать 33-летнего футболиста лишь на правах свободного агента. Обамеянг, не входящий в планы «Челси», ведёт переговоры о расторжении контракта, но они ещё не увенчались успехом.

Кто может летом покинуть «Барселону». Видеоролик: