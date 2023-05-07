«Барселона» может подписать Обамеянга только бесплатно, он не может договориться с «Челси»
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в летнее трансферное окно может вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
Однако испанский клуб готов подписать 33-летнего футболиста лишь на правах свободного агента. Обамеянг, не входящий в планы «Челси», ведёт переговоры о расторжении контракта, но они ещё не увенчались успехом.
Пьер-Эмерик Обамеянг был футболистом «Барселоны» с января по август 2022 года. В 24 матчах за команду на счету габонского форварда 13 голов и результативная передача. Нынешний сезон Обамеянг проводит в составе «Челси», заплатившего за него € 12 млн. В 21 встрече за синих на его счету три гола и голевая передача.
Кто в летнее трансферное окно может покинуть «Челси». Видеоролик:
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