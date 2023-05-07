Андрей Мостовой повторил достижение Погребняка, Дзюбы, Кержакова и Асильдарова

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, забивший второй гол в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, отличился в четвёртой подряд игре с красно-белыми в рамках чемпионата. Начиная с 2008 года такое удавалось только четверым футболистам: Павлу Погребняку, Артёму Дзюбе, Александру Кержакову и Шамилю Асильдарову – сообщает Opta.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России.