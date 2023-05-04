Гуренко: Галактионов хорошо подготовил команду физически, она по-другому выглядит

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о работе главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

«Вызвало ли у меня сомнение назначение Галактионова? Думаю, сомнения были у всех — даже у руководителей, которые его назначали. На сегодняшний день главное, что он сделал — хорошо подготовил команду физически. Она по-другому выглядит, играет в атаку, набирает очки. Ребята сплотились психологически. Это видно — на поле единый коллектив.

Но всё это — только первый шажок. Основная работа впереди. Вылезать с низа турнирной таблицы и бороться за чемпионство под большим давлением — это две разные истории.

В случае усиления состава «Локомотив» в следующем сезоне будет готов бороться с «Зенитом»? Конечно. «Зенит» выделяется тремя футболистами, бразильцами. Но и в целом по составу он сильнее всех. Там примерно 20 человек равноценных.

Но соглашусь, что уровень РПЛ упал. Интересно было бы посмотреть, как этот «Зенит» справлялся бы со скоростями в Европе», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».