Гуренко: Галактионов хорошо подготовил команду физически, она по-другому выглядит

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о работе главного тренера московской команды Михаила Галактионова.
«Вызвало ли у меня сомнение назначение Галактионова? Думаю, сомнения были у всех — даже у руководителей, которые его назначали. На сегодняшний день главное, что он сделал — хорошо подготовил команду физически. Она по-другому выглядит, играет в атаку, набирает очки. Ребята сплотились психологически. Это видно — на поле единый коллектив.
Но всё это — только первый шажок. Основная работа впереди. Вылезать с низа турнирной таблицы и бороться за чемпионство под большим давлением — это две разные истории.
В случае усиления состава «Локомотив» в следующем сезоне будет готов бороться с «Зенитом»? Конечно. «Зенит» выделяется тремя футболистами, бразильцами. Но и в целом по составу он сильнее всех. Там примерно 20 человек равноценных.
Но соглашусь, что уровень РПЛ упал. Интересно было бы посмотреть, как этот «Зенит» справлялся бы со скоростями в Европе», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
- 4 мая 2023
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