Рио Фердинанд: достаточно ли хорош де Хеа для «МЮ»? Ответ знает только тен Хаг

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 35-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1).

«Ключевой вопрос относительно де Хеа заключается в том, достаточно ли хорошо он играет ногами, чтобы вписаться в тот стиль, что ставит Эрик тен Хаг. Что касается такого компонента игры, как отражение ударов, то сегодня Давид допустил ошибку, но спрашивать нужно не об этом.

Достаточно ли он хороший футболист, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»? Единственный, кто может ответить на этот вопрос, это Эрик тен Хаг, и ответ мы узнаем в конце этого сезона», — цитирует Фердинанда BBC.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» (0:1) в матче 35-го тура АПЛ из-за ошибки Давида де Хеа, который не справился с ударом полузащитника «молотобойцев» Саида Бенрахма.