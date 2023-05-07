«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ
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Сегодня в Лондоне на стадионе «Олимпийский» прошёл матч 35-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Победу во встрече одержала команда Дэвида Мойеса благодаря голу Саида Бенрахма в середине первого тайма.
27-летний полузащитник «молотобойцев» нанёс точный удар издали, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ставший рекордсменом среди всех вратарей в истории манкунианского клуба по числу проведённых матчей, справиться с летящим мячом не сумел.
После проведённых 34 игр «Ман Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая преследующий «Ливерпуль» на одно очко при одном матче в запасе.
«Вест Хэм» — 15-й, у лондонской команды в активе 37 набранных баллов.
Англия - Премьер-лига. 35-й тур
07 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бенрахма – 27'
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